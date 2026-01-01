L’avventura di Joao Cancelo in Arabia Saudita è ai titoli di coda. È stato messo fuori rosa da Simone Inzaghi all’Al-Hilal e spinge per tornare in Europa adesso. L’Inter si sta muovendo per il ritorno del portoghese e ha fretta, ma occhio al Barcellona. Tutto dipende dal giocatore, dalla sua volontà (qui le ultimissime di Fabrizio Romano). Ma quanto guadagna davvero Cancelo in Arabia Saudita?
“Cancelo era arrivato all'Al-Hilal nell'estate 2024 per 25 milioni di euro dal Manchester City, dove era appena rientrato dopo un prestito annuale al Barça. Il portoghese aveva firmato un contratto di tre anni con scadenza fissata per giugno 2027 ed è quello l'accordo ancora in corso attualmente. Ma, come detto, molto probabilmente il suo rapporto col club arabo si interromperà già in questo mese. L'ingaggio è di 15 milioni di euro a stagione, in caso di trasferimento in prestito l'eventuale futura società di Cancelo dovrà pagargli uno stipendio di circa 7,5 milioni”, si legge su calciomercato.com.
