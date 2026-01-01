L’avventura di Joao Cancelo in Arabia Saudita è ai titoli di coda. È stato messo fuori rosa da Simone Inzaghi all’Al-Hilal e spinge per tornare in Europa adesso. L’Inter si sta muovendo per il ritorno del portoghese e ha fretta, ma occhio al Barcellona. Tutto dipende dal giocatore, dalla sua volontà (qui le ultimissime di Fabrizio Romano). Ma quanto guadagna davvero Cancelo in Arabia Saudita?