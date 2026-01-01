Arrivano aggiornamenti importanti su Joao Cancelo e l'Inter. Ecco il punto della situazione raccontato da Fabrizio Romano

Marco Astori Redattore 1 gennaio 2026 (modifica il 1 gennaio 2026 | 17:15)

Arrivano aggiornamenti importanti su Joao Cancelo e l'Inter. Ecco il punto della situazione raccontato da Fabrizio Romano: "In questo momento confermo quanto detto ieri: l'Inter ha scelto e vuole Cancelo e vuole chiudere il prima possibile.

Questo vale anche oggi, il club lavora forte con Mendes e l'Al Hilal per arrivare al traguardo. Dietro le quinte, mantenendo cautela visto che non è sola: l'Inter è pronta a procedere e ad accontentare le richieste delle parti, ma il discorso è legato a lui. Deve essere Cancelo a dire di procedere, perché il Barcellona resta un club attento alla sua situazione: ha i suoi problemi finanziari, ma oggi tutto dipende dal calciatore.

L'Inter è pronta, è il calciatore che deve prendere una decisione definitiva: l'Inter ha fretta e vuole chiudere per evitare che altri club entrino nel dialogo. Lui al 100% lascerà l'Al Hilal".