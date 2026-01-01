MERCATO INTER, SPUNTA PAULO HENRIQUE—
Nome nuovo in chiave mercato per l'Inter di Cristian Chivu. A svelarlo è il sito di Sportmediaset già per la finestra invernale, che inizierà proprio venerdì 2 gennaio.
"A poche ore dall'inizio del calciomercato invernale in casa Inter è caccia grossa al terzino destro che prenderà il posto di Dumfries e tra il grande obiettivo Palestra e la suggestione Cancelo, dal Brasile spunta una possibile soluzione low cost: Paulo Henrique del Vasco da Gama.
Il terzino brasiliano classe 1996, il cui contratto scade a fine dicembre 2027, è tra i profili valutati dalla dirigenza nerazzurra e potrebbe lasciare il Brasile per una cifra intorno ai 5 milioni di euro.
Dopo aver iniziato nel Londrina, ha giocato in vari club brasiliani minori, arrivando al Vasco nel 2023 e diventandone un titolare fisso, affermandosi come uno dei migliori nel suo ruolo e arrivando anche a conquistare la maglia della nazionale verdeoro, con cui conta due presenze e un gol. Nel 2025 è stato eletto miglior terzino destro del Campionato Brasiliano, in cui ha giocato 26 partite segnando 1 gol e fornendo 6 assist", si legge.
