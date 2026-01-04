Joao Cancelo rimane uno dei nomi caldi dell'Inter per rinforzare la fascia destra. Il portoghese, però, al momento dà priorità al Barcellona. Dal suo canale YouTube, Fabrizio Romano fa il punto sulla situazione dell'esterno. "Mendes dietro le quinte sta lavorando forte per trovare una soluzione prima possibile. Con i suoi buoni uffici col Barcellona, specialmente con Laporta, Mendes sta cercando di trovare una soluzione, sta chiedendo al club una risposta. Il giocatore preferisce andare al Barcellona rispetto a qualsiasi altra possibilità".

"Il Barça ha dato una apertura a Mendes, ma bisognerà capire se poi questo diventerà una trattativa vera e propria. Prendere Cancelo significa spostare Koundé anche da centrale. Nel frattempo l'Inter è nella posizione di attesa, ma Mendes è in contatto costante col Barcellona per capire come si muoverà".