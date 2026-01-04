Con molta probabilità in questa finestra di mercato Kristjan Asllani tornerà all'Inter. Infatti, l'avventura del centrocampista albanese al Torino sembra ormai al capolinea dopo soli pochi mesi. "Il Torino aveva una opzione di acquisto per Asllani, evidentemente non sarà esercitata".

"Nelle ultime settimane si è raffreddato il rapporto con Baroni, dopo la partita col Verona si deciderà come procedere. C'è la possibilità che Inter e Torino accordino il rientro del giocatore a Milano e quindi la ricerca di un nuovo prestito per il centrocampista albanese", spiega dal suo canale Youtube, Fabrizio Romano