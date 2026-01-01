Per quanto riguarda Frattesi, la Juve insiste nel volere il centrocampista a gennaio, ma la valutazione dell'Inter rimane di 30 mln di euro.
calciomercato
L'Inter è alla ricerca di un esterno destro, dopo l'infortunio di Dumfries. Negli ultimi giorni si è aperta la pista Cancelo:
L'esterno portoghese, come riporta Sky Sport, vorrebbe tornare in Europa nell'anno che porta al Mondiale. Stipendio da 18 milioni netti, ma il Barcellona si è informato e anche Inter e Juve. Se l'Al Hilal dovesse contribuire al pagamento dell'ingaggio allora uno spiraglio per il ritorno in Italia dovrebbe aprirsi.
Per quanto riguarda Frattesi, la Juve insiste nel volere il centrocampista a gennaio, ma la valutazione dell'Inter rimane di 30 mln di euro.
