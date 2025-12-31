FC Inter 1908
Romano: “Inter vuole Cancelo subito, ha deciso! E anche oggi con Mendes…”

L'Inter vuole il ritorno di Joao Cancelo e sta lavorando forte per concretizzarlo. Ecco le ultime novità in merito da Fabrizio Romano
Marco Astori
L'Inter vuole il ritorno di Joao Cancelo e sta lavorando forte per concretizzarlo. Ecco le ultime novità in merito da Fabrizio Romano:

"Quello che possiamo dirvi è che anche nella giornata di oggi l'Inter ha continuato i contatti con Jorge Mendes.

Sta provando a lavorare sul tempo e ad approfittare del fatto che il Barcellona, destinazione attraente per il giocatore, deve capire gli incastri con il Fair Play Finanziario, potrebbero volerci più giorni.

L'Inter, invece, ha preso una decisione tecnica: l'Inter vuole Cancelo, possiamo dirlo. Va capito se ci sarà la possibilità di essere rapidi già in queste ore ad avere l'ok di Mendes, del giocatore e dall'Al-Hilal".

