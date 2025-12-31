"Gli spifferi di Appiano raccontarono di quella strana seduta di psicoanalisi: Spalletti che prova Cancelo terzino sinistro, il portoghese che si ribella al destino e Luciano che lo spedisce via per insubordinazione. L’esterno, tornato nel mirino interista, ha un carattere appuntito e con gli allenatori ha litigato spesso, chiedere a Guardiola per conferma, ma più di ogni cosa porta addosso enormi cicatrici. Una è a forma di numero, una data che è un macigno sul cuore: 5 gennaio 2013. Quasi 13 anni fa Joao Cancelo, talentino del Benfica B, viaggiava con mamma Filomena e con il fratellino Pedro. L’auto andò fuori strada all’1.20 di notte, vicino a Seixal, distretto di Setubal: morta la donna, sopravvissuti i figli", racconta La Gazzetta dello Sport.

"Nella Manchester blu si è visto il migliore Cancelo, al netto di qualche disavventura familiare, come di questi tempi nel 2021: a rovinargli il Capodanno furono dei delinquenti senza scrupoli, lo ferirono al volto durante una rapina in casa. La rottura tattica con Guardiola si è, invece, consumata a metà della quarta stagione inglese e ha portato agli ultimi anni traballanti. Joao era in prestito al Bayern mentre gli ex compagni vincevano la Champions contro l’Inter, poi nel 2023-24 un’altra stagione fragile al Barça. L’ultima mossa, l’Arabia, dorata ma tecnicamente lontana dalla gloria che fu. Eppure, anche in questa versione, il portoghese potrebbe risolvere quasi tutti i problemi nerazzurri, anche perché sarebbe molto più che un replicante di Dumfries. Anzi, aggiungerebbe la fantasia, la tecnica e gli assist che ora mancano da quel lato. Entrerebbe come una lama sia in orizzontale che in verticale. Se poi Chivu dovesse cambiargli fascia in allenamento, stavolta non protesterebbe di certo", spiega il quotidiano.