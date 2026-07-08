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Capitolo esterno destro, Biasin: “L’obiettivo principale per l’Inter è questo, pronta offerta”

Capitolo esterno destro, Biasin: “L’obiettivo principale per l’Inter è questo, pronta offerta” - immagine 1
Un nome su tutti in cima alla lista dell'Inter per la fascia destra: ne parla così Fabrizio Biasin sul suo profilo X
Alessandro Cosattini Redattore 

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Un nome su tutti in cima alla lista dell'Inter per la fascia destra. Ne parla Fabrizio Biasin sul suo profilo X, che si sofferma così sulla priorità nerazzurra per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries.

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Getty Images

"Inter, esterno destro:

•⁠ ⁠Guéla Doué (su cui c’è il Milan) è solo una delle eventuali alternative se non dovesse andare in porto l’operazione Khalaili

•⁠ ⁠I nerazzurri preparano un’offerta al rialzo per il giocatore dell’Union Saint Gilloise che resta l’obiettivo principale", ha spiegato il giornalista.

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