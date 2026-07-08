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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Khalaili, Inter chiude solo se cala il prezzo. Alternativa pronta: c’è Guela Doué che costa…
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Sky – Khalaili, Inter chiude solo se cala il prezzo. Alternativa pronta: c’è Guela Doué che costa…
Nome nuovo per la fascia destra dell'Inter, in alternativa ad Anan Khalaili: nel mirino c'è Guéla Doué come svelato da Sky Sport
Nome nuovo per la fascia destra dell'Inter, in alternativa ad Anan Khalaili. Come riportato da Sky Sport, nel mirino dei dirigenti nerazzurri c'è anche un altro profilo in queste ore.
"L’Inter sta trattando Anan Khalaili, ha l’accordo col giocatore e cerca di chiudere tra club ma ci sono 10 milioni di distanza tra la richiesta di 30 e l’offerta di 20. Potrà chiudersi l’affare se si abbasserà la richiesta.
Il piano B porta a Guéla Doué, due anni in più di Khalaili. Gioca nello Strasburgo, lo aveva trattato a lungo il Milan un paio di estati fa e ora ci pensa l’Inter. La valutazione è attorno ai 20 milioni di euro. È meno offensivo rispetto a Khalaili”.
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