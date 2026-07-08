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Musmarra: “Khalaili? La posizione dell’Inter e la verità su Doue. Di sicuro…”

Musmarra: “Khalaili? La posizione dell’Inter e la verità su Doue. Di sicuro…” - immagine 1
Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha riportato aggiornamenti sulla questione Khalaili tra Inter e Union Saint Gilloise
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha riportato aggiornamenti sulla questione Khalaili tra Inter e Union Saint Gilloise:

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"La situazione Khalaili è assolutamente in stand-by, la forbice tra domanda e offerta è ancora assolutamente ampia. L'Inter non vuole giochi al rialzo con nessuno, ritiene esagerata ed eccessiva la richiesta di 30 mln di euro e quindi si sta guardando attorno per cercare altri profili e altre idee.

Khalaili
Getty Images

Per questo è spuntato anche il nome di Guela Doue, il fratello del Doue che ci ha fatto vedere sorci verdi in finale di Champions e tra l'altro è un nome che è stato già accostato al Milan un paio di anni fa.

Musmarra: “Khalaili? La posizione dell’Inter e la verità su Doue. Di sicuro…”- immagine 3
Getty Images

Vediamo se è un nome buttato lì per cercare di far abbassare le pretese all'Union SG oppure no, di sicuro Khalaili sta facendo pressioni per essere accontentato per far abbassare la richiesta del Saint Gilloise. La situazione è questa"

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