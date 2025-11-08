Un'altra grande prestazione di Elia Caprile, protagonista anche a Como con dei super interventi. Il portiere del Cagliari ha tenuto la porta inviolata contro la squadra di Cesc Fabregas, dimostrando ancora una volta tutte le sue qualità. Come spiegato da Fabrizio Romano, "per gennaio l'Inter non ha iniziato discorsi legati ad un portiere. Abbiamo fatto i nomi di Atubolu e Caprile, portieri che l'Inter sta seguendo, senza aver iniziato trattative vere e proprie. Sono tutti nomi che valgono per l'estate: l'idea è considerare l'aggiunta di un portiere in estate 2026, per gennaio non è un discorso in piedi", ha spiegato il giornalista.
Caprile da urlo anche a Como, il prezzo sale e c’è un grande pericolo: i piani dell’Inter in porta
Sta brillando Caprile in questa prima parte di stagione con la maglia del Cagliari, tanto che si è guadagnato un posto anche nei convocati di Gattuso in Nazionale per le sfide in programma in questa sosta. L'Inter lo continua a osservare da vicinissimo e occhio al prezzo: si partiva da una valutazione di circa 25/30 milioni per il portiere classe 2001 ex Napoli.
Ma si partiva appunto, perché a suon di super parate il prezzo può salire e c'è anche il rischio asta. Sono diversi infatti i club interessati, c'è anche il Milan su tutti in Italia e dunque attenzione: il Cagliari spera che arrivino più offerte per l'estremo difensore per poter giocare al rialzo sul prezzo. L'Inter monitora la situazione in vista di giugno e più avanti nel corso della stagione tirerà le somme per la questione portiere.
