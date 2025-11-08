Un'altra grande prestazione di Elia Caprile, protagonista anche a Como con dei super interventi. Il portiere del Cagliari ha tenuto la porta inviolata contro la squadra di Cesc Fabregas, dimostrando ancora una volta tutte le sue qualità. Come spiegato da Fabrizio Romano, "per gennaio l'Inter non ha iniziato discorsi legati ad un portiere. Abbiamo fatto i nomi di Atubolu e Caprile, portieri che l'Inter sta seguendo, senza aver iniziato trattative vere e proprie. Sono tutti nomi che valgono per l'estate: l'idea è considerare l'aggiunta di un portiere in estate 2026, per gennaio non è un discorso in piedi", ha spiegato il giornalista.