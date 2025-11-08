Nella giornata di ieri è rimbalzata una voce di mercato dall'Inghilterra che riguarda l'Inter: il Liverpool è fortemente interessato ad Alessandro Bastoni, e sarebbe pronto a presentare una cifra da capogiro ai nerazzurri pur di assicurarsi il difensore.
Il Giorno – Liverpool, pronti 100 milioni per Bastoni. La posizione dell’Inter
Dall'Inghilterra rimbalza la voce di un possibile interesse da parte dei Reds nei confronti del difensore nerazzurro
Il Giorno fa il punto della situazione: "Dall'Inghilterra potrebbero arrivare le classiche sirene accompagnate da sterline pesanti. Il Liverpool, infatti, sarebbe pronto a mettere sul tavolo una tripla cifra (100 milioni di euro) per strappare ai nerazzurri Alessandro Bastoni. Il 26enne comunque è teoricamente blindato: con l'Inter fino a giugno 2028, ingaggio da 5,5 milioni all'anno, tra i più alti dopo Lautaro Martinez (9 milioni), Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu (6,5), Marcus Thuram (6). Tempo al tempo".
