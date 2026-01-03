Manca ancora l'ufficialità, ma sembrano non esserci più dubbi: Valentin Carboni sarà un nuovo calciatore del Racing di Avellaneda. In Argentina ne sono certi: il fantasista classe 2005 tornerà in anticipo all'Inter dal prestito al Genoa e andrà a giocare in patria, con la stessa formula, per trovare il minutaggio che fin qui non ha avuto.