Manca ancora l'ufficialità, ma sembrano non esserci più dubbi: Valentin Carboni sarà un nuovo calciatore del Racing di Avellaneda. In Argentina ne sono certi: il fantasista classe 2005 tornerà in anticipo all'Inter dal prestito al Genoa e andrà a giocare in patria, con la stessa formula, per trovare il minutaggio che fin qui non ha avuto.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Olè – Inter, chiusa la trattativa con il Racing per il prestito di Carboni: le cifre
calciomercato
Olè – Inter, chiusa la trattativa con il Racing per il prestito di Carboni: le cifre
Il fantasista argentino lascia il Genoa e torna in patria: accordo raggiunto tra le parti, si attende l'ufficialità
Il quotidiano Olè indica la condizioni del trasferimento: Inter e racing hanno trovato un accordo sulla base di un prestito annuale, senza alcuna opzione di acquisto, e senza esborso di denaro. Un'operazione a titolo completamente gratuito. Una volta sistemata tutta la documentazione, il classe 2005 volerà in Argentina per legarsi alla sua nuova squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA