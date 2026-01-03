Manca sempre meno all'annuncio dell'interruzione del prestito di Valentin Carboni al Genoa anche perché il destino del classe 2005 è già tracciato. Il talento argentino tornerà in patria perché è (quasi) tutto fatto con il Racing di Milito.
Carboni al Racing, affare in dirittura d’arrivo. Moretto: “Ecco cosa manca”
Valentin Carboni ad un passo dal Racing Club de Avellaneda di Diego Milito: ecco cosa manca prima dell'ufficialità
Matteo Moretto, esperto di mercato, ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa che ormai è ad un passo dall'essere completamente definita:
"Mancano solo pochi dettagli prima che Valentin Carboni venga ceduto al Racing de Avellaneda. La negoziazione è sul punto di essere definitiva"
