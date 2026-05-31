E' ancora da definire il futuro di Carlos Augusto: le trattative per il rinnovo di contratto con l'Inter non sono per ora andate a buon fine

E' ancora da definire il futuro di Carlos Augusto: le trattative per il rinnovo di contratto con l'Inter non sono per ora andate a buon fine e gli interessamenti di altre squadre di certo non mancano. La Roma, per esempio, è alla ricerca di un calciatore con le sue caratteristiche.