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calciomercato
Inter, Carlos Augusto via? “Può aprirsi un nuovo scenario di mercato con questo scambio”
E' ancora da definire il futuro di Carlos Augusto: le trattative per il rinnovo di contratto con l'Inter non sono per ora andate a buon fine e gli interessamenti di altre squadre di certo non mancano. La Roma, per esempio, è alla ricerca di un calciatore con le sue caratteristiche.
E chissà, come scrive il Corriere dello Sport, che non si possa aprire lo scenario di uno scambio che coinvolga anche Manu Koné:
"Nella testa di GPG (Gian Piero Gasperini, ndr), l’altro titolare da prendere insieme all’ala offensiva è un uomo di fascia, a destra o a sinistra: il nome più caldo resta quello di Dodo. Se dodici mesi fa per il brasiliano sarebbero serviti più di 20 milioni, adesso potrebbero anche bastarne 15. Nel mirino per le corsie, da tempo, c’è anche Carlos Augusto, che potrebbe rientrare nei discorsi con l’Inter per Koné".
(Fonte: Corriere dello Sport)
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