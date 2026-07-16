GUARRO e PACE Ep6: I paletti di Oaktree e le 3 mosse che l'Inter non voleva fare

Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su Spence, che è diventato l'obiettivo numero 1 dell'Inter per la fascia destra:

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Getty Images

"Su Spence è una partita da giocare, non entro nei tormentoni di chi dice 'Chivu lo vuole', 'ha detto sì', 'ha parlato con Chivu'. Per me è come la vicenda Summerville con la Roma, o lo prendi o non lo prendi. Tra Summerville e la Roma è così: vuoi 4,5 mln di ingaggio o ancora 6? Ce ne sono 50 di queste vicende, bisogna portare i soldi sul tavolo.

E a me risulta che i soldi chiesti dal Tottenham per Spence siano 40 mln, bonus compresi. Oggi siamo entrati nell'ordine di idee che se vuoi risparmiare sul difensore per mettere tutto sull'esterno serve questa cifra, altrimenti ci saranno piani B, C e D"