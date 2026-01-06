Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara di campionato con la Juventus.
Carnevali: “Muharemovic? Tante richieste, prezzo dipende da chi lo chiede. A gennaio…”
Le dichiarazioni dell'amministratore delegato del Sassuolo sul futuro del difensore bosniaco, obiettivo dell'Inter
Tra i temi caldi il futuro di Muharemovic, difensore nel mirino - tra le altre - dell'Inter.
Che valore ha Muharemovic?
"Il valore dipende sempre da chi te lo richiede, però è inutile nasconderlo: un po' di richieste le abbiamo già avute. Una cosa è certa: noi a gennaio non lo vorremmo cedere perché vorremmo tenere la squadra così. Per cui, se c'è la possibilità ci vogliamo rinforzare e non sicuramente fare delle cessioni dei giocatori più importanti. Abbiamo avuto dei contatti con più club per cui penso che avrà un bel valore, un valore alto. Ma poi deve dimostrarlo lui, le sue capacità, c'è ancora una parte dei campionati importante. Però penso che comunque l'asticella sia bella alta".
