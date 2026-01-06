Da tenere monitorata la questione Davide Frattesi in casa Inter: il centrocampista è in uscita già nel mercato di gennaio e il Galatasaray sembra voler far sul serio per prenderlo. Come ha riferito Luca Marchetti a Sky Sport, dipende dal club turco.
Sky – Frattesi accetta il Galatasaray, Inter pronta a chiudere. Ma si deve passare da…
Il centrocampista è in uscita già nel mercato di gennaio e il Galatasaray sembra voler far sul serio per prenderlo: le ultimissime
Attraverso gli intermediari questo interesse molto forte da 35 milioni di euro c'è, 5 più 30 in prestito con obbligo, l'Inter lo lascerebbe solo con quella formula lì. Poi però servono i fatti e un'offerta ufficiale che ricalchi questo interesse: se arrivasse, l'Inter chiuderebbe l'operazione.
Il giocatore non ha chiuso, anzi è disposto ad accettare l'offerta: c'è bisogno che si concretizzi. Ci sono state tante chiacchierate con l'entourage, poi bisogna rompere gli indugi e fare l'offerta.
