Il centrocampista è in uscita già nel mercato di gennaio e il Galatasaray sembra voler far sul serio per prenderlo: le ultimissime

Da tenere monitorata la questione Davide Frattesi in casa Inter: il centrocampista è in uscita già nel mercato di gennaio e il Galatasaray sembra voler far sul serio per prenderlo. Come ha riferito Luca Marchetti a Sky Sport, dipende dal club turco.

Il giocatore non ha chiuso, anzi è disposto ad accettare l'offerta: c'è bisogno che si concretizzi. Ci sono state tante chiacchierate con l'entourage, poi bisogna rompere gli indugi e fare l'offerta.