Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Kristjan Asllani, in prestito al Torino dall'Inter: "Il Torino lo restituirà all'Inter.
Pedullà sicuro: “Torino ridarà Asllani all’Inter! E queste due società hanno già chiamato”
L'Inter sta già lavorando per una soluzione, ci sono due società che si sono informate: Parma e Sassuolo. I nerazzurri domani giocheranno al Tardini e può essere l'opportunità per fare quattro chiacchiere, con Asllani che troverà di sicuro una sistemazione".
