Pedullà sicuro: “Torino ridarà Asllani all’Inter! E queste due società hanno già chiamato”

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Kristjan Asllani, in prestito al Torino dall'Inter
Marco Astori
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Kristjan Asllani, in prestito al Torino dall'Inter: "Il Torino lo restituirà all'Inter.

L'Inter sta già lavorando per una soluzione, ci sono due società che si sono informate: Parma e Sassuolo. I nerazzurri domani giocheranno al Tardini e può essere l'opportunità per fare quattro chiacchiere, con Asllani che troverà di sicuro una sistemazione".

