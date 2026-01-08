La famosa offerta per Davide Frattesi di 30 mln + 5 di bonus non è mai arrivata all'Inter, finora stanno solo parlando gli agenti. Così su Skysport Luca Marchetti ha parlato del centrocampista che non è partito alla volta di Parma con il resto della squadra per un leggero affaticamento.
Sky – Inter, offerta per Frattesi mai arrivata. Si riflette su Mlacic e per Palestra…
Il canale satellitare ha parlato anche di Branimir Mlacic, difensore dell'Hajduk Spalato classe 2007. Un'operazione che non necessariamente è da chiudere a gennaio, ma si potrebbe fare a giugno. Se ne era parlato soprattutto quando si parlava della cessione di uno tra de Vrij e Acerbi.
Palestraper il momento resta al Cagliari che non lo cede. È dell'Atalanta e probabilmente vorrà trattenerlo: l'attenzione su di lui è stata importante, non solo l'Inter ma anche le inglesi che fanno salire il prezzo in maniera vertiginosa.
