Il canale satellitare si è soffermato sul centrocampista italiano che è nel mirino del Galatasaray e del difensore dell'Hajduk

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 gennaio 2026 (modifica il 8 gennaio 2026 | 00:38)

La famosa offerta per Davide Frattesi di 30 mln + 5 di bonus non è mai arrivata all'Inter, finora stanno solo parlando gli agenti. Così su Skysport Luca Marchetti ha parlato del centrocampista che non è partito alla volta di Parma con il resto della squadra per un leggero affaticamento.

Il canale satellitare ha parlato anche di Branimir Mlacic, difensore dell'Hajduk Spalato classe 2007. Un'operazione che non necessariamente è da chiudere a gennaio, ma si potrebbe fare a giugno. Se ne era parlato soprattutto quando si parlava della cessione di uno tra de Vrij e Acerbi.

Palestraper il momento resta al Cagliari che non lo cede. È dell'Atalanta e probabilmente vorrà trattenerlo: l'attenzione su di lui è stata importante, non solo l'Inter ma anche le inglesi che fanno salire il prezzo in maniera vertiginosa.

(Fonte: SS24)