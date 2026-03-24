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fcinter1908 calciomercato mercato inter In Brasile: “Casemiro a giugno addio a zero allo United. Tante offerte, c’è anche l’Inter!”

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In Brasile: “Casemiro a giugno addio a zero allo United. Tante offerte, c’è anche l’Inter!”

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Casemiro è uno dei tanti nomi importanti che a giugno saranno liberi di firmare a parametro zero per un'altra squadra
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Casemiro è uno dei tanti nomi importanti che a giugno saranno liberi di firmare a parametro zero per un'altra squadra. Il centrocampista brasiliano ex Real Madrid, oggi al Manchester United, ha il contratto in scadenza a giugno e, a 34 anni ma fin qui autore di una stagione di alto livello (7 gol in 30 presenze) è pronto per un'altra esperienza.

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Secondo Globo Esporte, tra le tante squadre che lo seguono, ci sarebbe anche l'Inter:

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"Casemiro è stato corteggiato da squadre europee di alto livello, come l'Inter in Italia, ma anche da club di campionati meno blasonati, come quelli dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti. Lui e la sua famiglia stanno valutando le prossime mosse, consapevoli che questo potrebbe essere l'ultimo contratto importante della sua carriera".

(Fonte: Globo Esporte)

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