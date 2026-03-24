Casemiro è uno dei tanti nomi importanti che a giugno saranno liberi di firmare a parametro zero per un'altra squadra

Casemiro è uno dei tanti nomi importanti che a giugno saranno liberi di firmare a parametro zero per un'altra squadra. Il centrocampista brasiliano ex Real Madrid, oggi al Manchester United, ha il contratto in scadenza a giugno e, a 34 anni ma fin qui autore di una stagione di alto livello (7 gol in 30 presenze) è pronto per un'altra esperienza.