Il difensore dell'Inter, da tempo nel mirino del club blaugrana, sui social ha interagito con un calciatore del Barcellona

Alessandro Bastoni, obiettivo prioritario della direzione sportiva in vista della prossima estate per alzare il livello della difesa, si lascia corteggiare anche dal Barça. L’opzione di ingaggiare il centrale italiano sta prendendo sempre più forza e il giocatore di Casalmaggiore continua a lanciare “segnali” in vista di una possibile uscita dall’Inter al termine della stagione.

Le interazioni sui social possono sembrare spontanee o persino insignificanti, ma raramente sono casuali. Non è la prima volta che Bastoni mette “like” ai post di un collega di ruolo come Pau Cubarsí; è successo di nuovo nell’ultima foto del giovane dopo la vittoria contro il Rayo Vallecano.

Non è una novità, anzi una routine: il profilo del giocatore dell’Estanyol è pieno di “cuori” del difensore dell’Inter. Entrambi i difensori si seguono a vicenda e la complicità digitale tra loro è sempre più evidente, una sintonia che al Barça sperano di poter trasferire anche sul campo come coppia di centrali.

Una mossa strategica tra i “like”

Bastoni sembra alimentare il desiderio di vestire la maglia blaugrana, costruendo un legame con quello che sarebbe, sulla carta, il suo compagno al centro della difesa. Il centrale, che compirà 27 anni ad aprile, è arrivato all’Inter nel 2017, anche se ha trascorso due stagioni in prestito prima all’Atalanta, sua squadra di provenienza, e poi al Parma, prima di affermarsi come un pilastro fondamentale dei nerazzurri.

Questa è già la sua settima stagione in prima squadra, ormai consolidato come uno dei migliori difensori centrali del panorama europeo. Nonostante il suo contratto scada nel 2028, l’Inter potrebbe aver già abbassato le richieste iniziali, fissate intorno ai 70 milioni di euro.

La sua affinità sui social con Cubarsí e altri giocatori dello spogliatoio blaugrana potrebbe essere una prima dichiarazione d’intenti. Un gesto sottile per un giocatore che, prima o poi, dovrà esprimersi sul suo desiderio di partire per accelerare le trattative.

In ogni caso, con il passare dei giorni, si allineano i fattori che fanno pensare che l’operazione stia prendendo sempre più quota, anche se restano ancora molti dettagli da definire negli uffici.