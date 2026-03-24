L'Inter non ha ancora abbandonato l'idea di portare a Milano Nico Paz. Il futuro del centrocampista argentino, infatti, è ancora tutto da decifrare

Marco Macca Redattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 16:32)

L'Inter non ha ancora abbandonato l'idea di portare a Milano Nico Paz. Il futuro del centrocampista argentino, infatti, è ancora tutto da decifrare, tra Como e Real Madrid. Questo il punto di Sport Mediaset:

"Sicuramente a fine stagione l'argentino tornerà al Real Madrid e farà la preparazione estiva. Anche per il suo futuro dipenderà da chi sarà l'allenatore, tuttavia nella Giunta Direttiva del club c'è chi dubita non tanto della qualità tecnica del centrocampista quanto della sua capacità di competere e trovare spazio in un gruppo di campioni dalla forte personalità".

"Ecco perché Nico Paz rientrerà alla base ma potrebbe lasciarla subito. Ecco perché il Como, l'Inter eventualmente e altri club possono sperare di prendere Nico Paz. Certo, ci sarà da fare i conti con il Real Madrid che eserciterà il diritto di recompra per la valutazione del cartellino del giocatore".

(Fonte: Sport Mediaset)