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fcinter1908 calciomercato mercato inter SM – Caso Bastoni, cosa succede ora col Real e la sua volontà! Segnale forte da Jones

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SM – Caso Bastoni, cosa succede ora col Real e la sua volontà! Segnale forte da Jones

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Dal caso Alessandro Bastoni a Anan Khalaili, da Trevoh Chalobah a Curtis Jones: Sportmediaset aggiorna sui temi caldi del mercato dell'Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

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Dal caso Alessandro Bastoni a Anan Khalaili, da Trevoh Chalobah a Curtis Jones: Sportmediaset aggiorna sui temi caldi del mercato dell'Inter.

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“Situazione Bastoni? Si susseguono voci sul Real Madrid, no conferme al momento e no offerte concrete all’Inter. La vicenda extra campo non sembra vada nella direzione di una cessione, l’Inter già deve prendere due difensori. E non ci risulta una sua voglia di lasciare l’Inter.

Inter Bastoni
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L’offerta dell’Inter per Khalaili è migliore di quella del Napoli, nerazzurri arrivati a 20, la richiesta è 25 al momento. Il Napoli per ora non rilancia. Chalobah è sempre un nome caldo, Solet meno per le condizioni fisiche del giocatore.

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Su Jones c’è la voglia di vestire la maglia nerazzurra del giocatore, che aspetta l’Inter. Ha detto no al Nottingham, c’è distanza ancora con il Liverpool ma vedremo. Jones vuole l’Inter", ha spiegato.

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