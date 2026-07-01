“Situazione Bastoni? Si susseguono voci sul Real Madrid, no conferme al momento e no offerte concrete all’Inter. La vicenda extra campo non sembra vada nella direzione di una cessione, l’Inter già deve prendere due difensori. E non ci risulta una sua voglia di lasciare l’Inter.

L’offerta dell’Inter per Khalaili è migliore di quella del Napoli, nerazzurri arrivati a 20, la richiesta è 25 al momento. Il Napoli per ora non rilancia. Chalobah è sempre un nome caldo, Solet meno per le condizioni fisiche del giocatore.