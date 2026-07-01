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Sky – Inter in corsia di sorpasso sul Napoli per Khalaili! E il nome di Dodo…

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L'Inter prova a 'sprintare' sulla fascia destra, dopo l'approdo ufficiale di Marco Palestra al Chelsea: le ultime da Sky Sport
Alessandro Cosattini Redattore 

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L'Inter prova a 'sprintare' sulla fascia destra, dopo l'approdo ufficiale di Marco Palestra al Chelsea. C'è un nome su tutti per la corsia, ecco le ultimissime da Sky Sport.

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"L'Inter la diamo in corsia di sorpasso sul Napoli per Anan Khalaili. Il nome di Dodo? Balla tra Napoli e Roma come profilo invece. Il vice Di Lorenzo penso sarà uno di loro due io", ha spiegato Gianluca Di Marzio.

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