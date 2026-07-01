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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter in corsia di sorpasso sul Napoli per Khalaili! E il nome di Dodo…
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Sky – Inter in corsia di sorpasso sul Napoli per Khalaili! E il nome di Dodo…
L'Inter prova a 'sprintare' sulla fascia destra, dopo l'approdo ufficiale di Marco Palestra al Chelsea: le ultime da Sky Sport
L'Inter prova a 'sprintare' sulla fascia destra, dopo l'approdo ufficiale di Marco Palestra al Chelsea. C'è un nome su tutti per la corsia, ecco le ultimissime da Sky Sport.
"L'Inter la diamo in corsia di sorpasso sul Napoli per Anan Khalaili. Il nome di Dodo? Balla tra Napoli e Roma come profilo invece. Il vice Di Lorenzo penso sarà uno di loro due io", ha spiegato Gianluca Di Marzio.
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