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Sky – Inter Primavera, scelto il nuovo allenatore: ecco chi sarà il successore di Carbone

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L'Inter ha scelto il successore di Benny Carbone sulla panchina della formazione Primavera: ecco il nome, chi sarà
Alessandro Cosattini Redattore 

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L'Inter ha scelto il successore di Benny Carbone sulla panchina della formazione Primavera.

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Come riportato da Sky Sport, sarà Emiliano Bigica il nuovo tecnico della squadra. Così oggi l'allenatore è stato salutato dal Sassuolo:

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"Il Sassuolo Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore della Primavera Emiliano Bigica.

Bigica arriva a Sassuolo nell’agosto del 2020, e grazie al suo contributo in queste 6 stagioni la Primavera neroverde si è affermata ad alti livelli nel Campionato Primavera 1, diventando punto di riferimento per tanti giovani cresciuti nel settore giovanile neroverde e che adesso calcano i campi delle migliori squadre europee.

Non solo creazione di talento, perchè sotto la guida del tecnico barese il Sassuolo ha conquistato nella stagione 23/24 uno storico Scudetto Primavera e la Supercoppa Primavera, prima di portare i colori neroverdi ad esordire in UEFA Youth Legue, la maggiore competizione giovanile europea.

La società desidera ringraziare il tecnico per la professionalità e il lavoro svolto durante il suo periodo in neroverde, augurandogli le migliori fortune umane e professionali", si legge nel comunicato.

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