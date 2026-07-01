L'Inter ha scelto il successore di Benny Carbone sulla panchina della formazione Primavera: ecco il nome, chi sarà

L'Inter ha scelto il successore di Benny Carbone sulla panchina della formazione Primavera .

Come riportato da Sky Sport, sarà Emiliano Bigica il nuovo tecnico della squadra. Così oggi l'allenatore è stato salutato dal Sassuolo:

Bigica arriva a Sassuolo nell’agosto del 2020, e grazie al suo contributo in queste 6 stagioni la Primavera neroverde si è affermata ad alti livelli nel Campionato Primavera 1, diventando punto di riferimento per tanti giovani cresciuti nel settore giovanile neroverde e che adesso calcano i campi delle migliori squadre europee.