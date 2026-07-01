L'Inter ha scelto il successore di Benny Carbone sulla panchina della formazione Primavera.
calciomercato
Sky – Inter Primavera, scelto il nuovo allenatore: ecco chi sarà il successore di Carbone
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Come riportato da Sky Sport, sarà Emiliano Bigica il nuovo tecnico della squadra. Così oggi l'allenatore è stato salutato dal Sassuolo:
"Il Sassuolo Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore della Primavera Emiliano Bigica.
Bigica arriva a Sassuolo nell’agosto del 2020, e grazie al suo contributo in queste 6 stagioni la Primavera neroverde si è affermata ad alti livelli nel Campionato Primavera 1, diventando punto di riferimento per tanti giovani cresciuti nel settore giovanile neroverde e che adesso calcano i campi delle migliori squadre europee.
Non solo creazione di talento, perchè sotto la guida del tecnico barese il Sassuolo ha conquistato nella stagione 23/24 uno storico Scudetto Primavera e la Supercoppa Primavera, prima di portare i colori neroverdi ad esordire in UEFA Youth Legue, la maggiore competizione giovanile europea.
La società desidera ringraziare il tecnico per la professionalità e il lavoro svolto durante il suo periodo in neroverde, augurandogli le migliori fortune umane e professionali", si legge nel comunicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA