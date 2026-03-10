“Da Cunha può essere un giocatore perfetto l’anno prossimo per l’Inter. Deve fare 25 anni, è giovane, sta facendo cose meravigliose con Perrone. Un giocatore che mi piace davvero tanto, ma deve baciare dove cammina perché ha trovato Fabregas. Penso possa fare una grande carriera, non so se senza Fabregas anche. Se va via Calhanoglu, occhio a lui.