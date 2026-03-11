La mediana nerazzurra potrebbe cambiare profondamente volto la prossima estate: diversi i nomi nel mirino del club

Daniele Vitiello Redattore/inviato 11 marzo 2026 (modifica il 11 marzo 2026 | 08:02)

Cosa succederà al centrocampo dell'Inter la prossima estate? Le riflessioni principali riguardano Hakan Calhanoglu, con l'eventuale rinnovo di contratto da discutere in alternativa all'addio. Nelle prossime settimane si capirà di più sul turco, che non è l'unico in bilico. Per questo i nerazzurri pensano già a come assortire la mediana, come rivela il Corriere dello Sport di oggi:

"Chivu, giusto per essere chiari, continua a desiderare un centrocampista fisico e con caratteristiche (anche) di rottura. Il profilo è quello del romanista Koné, che, l’estate scorsa, era già nerazzurro, prima che il club giallorosso facesse marcia indietro. A giugno c’è da immaginare una nuova verifica sui piani del club della Capitale in merito al francese. Altrimenti, si punterà su altri elementi. Tra cui, magari, il gialloblù Keita, che Chivu conosce bene e che è cresciuto molto in questi mesi a Parma. A centrocampo, comunque, i volti nuovi saranno diversi.

Perché è difficile immaginare una quarta stagione alla Pinetina di Frattesi. Mentre per Diouf – alternativa a Koné solo dal punto di vista numerico, non come caratteristiche – potrebbe essere preferibile un prestito. Ed è da decidere pure il destino di Mkhitaryan, unico dei giocatori in scadenza con margine per una conferma.

Intanto, in viale Liberazione, è stata già decisa la recompra di Stankovic jr. dal Bruges. Ma, in caso di successiva offerta monstre, potrebbe non restare. Sono state richieste informazioni all’entourage di Goretzka, in scadenza a fine anno, ma la pista non è caldissima. E, per finire, Jones, legato al Liverpool fino al 2027, è un altro giocatore particolarmente apprezzato da Chivu, essendo ritenuto in grado di garantire un salto di qualità al centrocampo".