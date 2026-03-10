Prima c'è da portare a termine questa stagione, poi arriverà inevitabile il momento in cui i dirigenti nerazzurri dovranno ringiovanire e rinvigorire la rosa

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 22:06)

C'è ancora una stagione da portare al termine e quindi è solo un progetto all'orizzonte. Ma finita questa stagione ci sarà da fare i conti con la 'ricostruzione' dell'Inter. Perché alla fine di questa annata saranno diversi i giocatori in scadenza di contratto: la rosa nerazzurra andrà rinvigorita. Sommer, Di Gennaro. Mkhitaryan, de Vrij, Acerbi, Darmian sono tutti in scadenza nel 2026. La Gazzetta dello Sport parla proprio del lavoro che dovrà essere fatto in vista della prossima stagione.

"Dovrebbero salutare tutti tranne Di Gennaro, 32 anni, terzo portiere, in nerazzurro dal 2023. Questione di liste e di vivaio. Raffaele è cresciuto ad Appiano, dove ha vinto il campionato Primavera e la NextGen. Gli altri diranno addio", scrive il giornale sportivo. L'Inter si prepara quindi a voltare pagina: "Prima, però, c’è uno scudetto da vincere. E serve il contributo della vecchia guardia", si legge.

Calhanoglu — Tra i giocatori in dubbio c'è Calhanoglu. Il turco sembrava ad un passo dall'addio già alla fine della scorsa stagione e il Galatasaray che lo voleva un anno fa non ha mai rinunciato a portarlo in Turchia. Anche a gennaio ci sono stati contatti per provare a strapparlo all'Inter. "La prossima estate ci sarà un altro assalto", assicura la Gazzetta.

I nomi del futuro — In porta, con l'addio di Sommer certo, l'Inter si guarda intorno e il primo nome è quello di Vicario che oggi gioca nel Tottenham e ha un contratto fino al 2028: costa 25-30 mln. Per la difesa "I primi nomi sono Joel Ordoñez, 21 anni centrale del Bruges, e Tarik Muharemovic, protagonista di una bella stagione col Sassuolo. Sul primo c’è la concorrenza della Premier, sul secondo, titolarissimo con Grosso, altre big. Da monitorare. Innesti sicuri, infine: il primo acquisto sarà Manuel Akanji, su cui sarà esercitato il riscatto di 15 milioni", spiega sui nomi del futuro il giornale.

Un gradito ritorno — E c'è poi il ritorno di Stankovic (7 gol e 5 assist in 47 presenze) da affrontare. L'Inter lo ha venduto al Club Brugge ma ha conservato un diritto di riacquisto di 23 milioni (nel 2027 diventeranno 25) e pare che l'Inter abbia tutte le intenzioni di esercitarla.

(Fonte: gazzetta.it)