Sono quattro i nomi che ora valuta l’Inter per la fascia destra, dopo che è sfumato l’arrivo di Marco Palestra

Sono quattro i nomi che ora valuta l’Inter per la fascia destra, dopo che è sfumato l’arrivo di Marco Palestra. Ecco i profili a cui sta pensando la dirigenza nerazzurra per il dopo Dumfries.