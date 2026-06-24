Sono quattro i nomi che ora valuta l’Inter per la fascia destra, dopo che è sfumato l’arrivo di Marco Palestra. Ecco i profili a cui sta pensando la dirigenza nerazzurra per il dopo Dumfries.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, casting per la fascia destra: 2 nomi in Serie A e 2 in Premier! Prezzi da 15 a 40 mln
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Inter, casting per la fascia destra: 2 nomi in Serie A e 2 in Premier! Prezzi da 15 a 40 mln
Sono quattro i nomi che ora valuta l’Inter per la fascia destra, dopo che è sfumato l’arrivo di Marco Palestra
Secondo quanto riportato da Sportmediaset, “ora va colmato il vuoto e sono 4 i nomi che valuta l’Inter.
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Andrea Cambiaso (35/40 milioni), Dan Ndoye (35/40 milioni), Micheal Kayode (25/30 milioni) e Dodo (15/20 milioni). Quest’ultimo sarebbe il nome low cost se il tesoretto dovesse essere messo su Nico Paz”.
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