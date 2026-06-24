Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, ora spunta clamoroso scenario: “Nico Paz + profilo low cost a destra, c’è il nome”
calciomercato
Inter, ora spunta clamoroso scenario: “Nico Paz + profilo low cost a destra, c’è il nome”
Ora c’è un clamoroso scenario di mercato che riguarda l’Inter e Nico Paz: potrebbero arrivare lui e questo nome low cost a destra
Ora c’è un clamoroso scenario di mercato che riguarda l’Inter e Nico Paz. Sfumato il colpo Marco Palestra, possono cambiare i piani dei dirigenti nerazzurri.
Secondo Sportmediaset, “c’è un tesoretto da investire e Nico Paz può essere la chiave. Domani giornata importante a Madrid, arriverà il Como, si spera di rinviare la recompra di un altro anno. Se il Real non ci sentirà, tornerà a Madrid e poi sarà messo sul mercato per almeno 60 milioni. L’impressione è che dietro ci siano club di Premier, come Tottenham, Chelsea o Arsenal. Altro tormentone.
E Dodo della Fiorentina, valutato 15/20 milioni, sarebbe il nome low cost per la fascia destra se il tesoretto dovesse essere messo su Nico Paz”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA