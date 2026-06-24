Marco Palestra non andrà all'Inter. Sembrava tutto fatto, poi è subentrata la mega offerta del Chelsea per il giocatore e per l'Atalanta e l'esterno ha deciso di andare in Premier League.

"Il colpo di scena è stato decisamente clamoroso. L'asse tra Inter e Atalanta per Marco Palestra nella giornata di ieri ha tremato fino a crollare davanti all'irruzione del Chelsea, su richiesta specifica di Xabi Alonso. A farlo saltare definitivamente, a gran sorpresa, è stato però proprio il ragazzo. Dopo essersi promesso ai nerazzurri per settimane, nell'incontro di ieri nel cuore di Milano ha fatto sapere a Marotta e Ausilio, tramite il suo procuratore, di avere intenzione di accettare l'offerta dei Blues da 5 milioni di euro per 5 anni.