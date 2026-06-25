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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Mercato, il Catanzaro è su Cocchi: trattativa avviata con l’Inter, le ultime
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Sky – Mercato, il Catanzaro è su Cocchi: trattativa avviata con l’Inter, le ultime
Se ne era parlato anche come possibile contropartita nell'affare Palestra, ma il futuro di Cocchi potrebbe essere comunque lontano dall'Inter
Se ne era parlato anche come possibile contropartita nell'affare (poi sfumato) Palestra tra Inter e Atalanta, ma il futuro di Matteo Cocchi potrebbe essere comunque lontano da Milano, almeno per l'immediato.
Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, infatti, il laterale mancino classe 2007 cresciuto nelle giovanili nerazzurre sarebbe stato chiaro dal Catanzaro, arrivato a un passo dalla Serie A sotto la guida di Alberto Aquilani nell'ultima stagione.
Il club calabrese sta portando avanti un progetto giovani e quello di Cocchi è un nome entrato nel mirino. Secondo Sky, la trattativa con i nerazzurri è avviata.
(Fonte: Sky Sport)
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