Se ne era parlato anche come possibile contropartita nell'affare (poi sfumato) Palestra tra Inter e Atalanta, ma il futuro di Matteo Cocchi potrebbe essere comunque lontano da Milano, almeno per l'immediato.

Il club calabrese sta portando avanti un progetto giovani e quello di Cocchi è un nome entrato nel mirino. Secondo Sky, la trattativa con i nerazzurri è avviata.