FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Mercato, il Catanzaro è su Cocchi: trattativa avviata con l’Inter, le ultime

calciomercato

Sky – Mercato, il Catanzaro è su Cocchi: trattativa avviata con l’Inter, le ultime

Sky – Mercato, il Catanzaro è su Cocchi: trattativa avviata con l’Inter, le ultime - immagine 1
Se ne era parlato anche come possibile contropartita nell'affare Palestra, ma il futuro di Cocchi potrebbe essere comunque lontano dall'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Se ne era parlato anche come possibile contropartita nell'affare (poi sfumato) Palestra tra Inter e Atalanta, ma il futuro di Matteo Cocchi potrebbe essere comunque lontano da Milano, almeno per l'immediato.

Sky – Mercato, il Catanzaro è su Cocchi: trattativa avviata con l’Inter, le ultime- immagine 2
Getty Images

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, infatti, il laterale mancino classe 2007 cresciuto nelle giovanili nerazzurre sarebbe stato chiaro dal Catanzaro, arrivato a un passo dalla Serie A sotto la guida di Alberto Aquilani nell'ultima stagione.

Sky – Mercato, il Catanzaro è su Cocchi: trattativa avviata con l’Inter, le ultime- immagine 3
Getty Images

Il club calabrese sta portando avanti un progetto giovani e quello di Cocchi è un nome entrato nel mirino. Secondo Sky, la trattativa con i nerazzurri è avviata.

(Fonte: Sky Sport)

Leggi anche
Pedullà: “Vi racconto un retroscena di oggi che riguarda Solet. L’Inter…”
Di Marzio – Inter serissima, parte l’operazione Nico Paz: le cifre. Per Oaktree…

© RIPRODUZIONE RISERVATA