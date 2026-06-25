Alfredo Pedullà, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha raccontato un aneddoto che riguarda Solet

Matteo Pifferi Redattore 25 giugno 2026 (modifica il 25 giugno 2026 | 21:33)

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Alfredo Pedullà, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha raccontato un aneddoto che riguarda Solet, uno degli obiettivi dell'Inter per rinforzare la difesa anche se l'operazione con l'Udinese sembra in stand-by:

"Su Solet c'è un retroscena di oggi: l'Udinese ha tentato di inserirsi per Bella-Kotchap, che è in trattativa avanzata con il Venezia, perché ha comunicato "stiamo vendendo Solet".

Non so se l'Inter andrà fino in fondo ma il Venezia ha avuto un incontro con il Verona subodorando la mossa dell'Udinese, non è chiusa ma il Venezia è vicina a chiudere.

L'Udinese cercherà di cedere Solet ma è una situazione sul filo, non escludo completamente l'Inter ma la vicenda Palestra ha portato a riflessioni su altre operazioni che erano più avviate per i nerazzurri"