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Pedullà: “Vi racconto un retroscena di oggi che riguarda Solet. L’Inter…”

Pedullà: “Vi racconto un retroscena di oggi che riguarda Solet. L’Inter…” - immagine 1
Alfredo Pedullà, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha raccontato un aneddoto che riguarda Solet
Matteo Pifferi Redattore 

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Alfredo Pedullà, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha raccontato un aneddoto che riguarda Solet, uno degli obiettivi dell'Inter per rinforzare la difesa anche se l'operazione con l'Udinese sembra in stand-by:

Oumar Solet
Getty Images

"Su Solet c'è un retroscena di oggi: l'Udinese ha tentato di inserirsi per Bella-Kotchap, che è in trattativa avanzata con il Venezia, perché ha comunicato "stiamo vendendo Solet".

Non so se l'Inter andrà fino in fondo ma il Venezia ha avuto un incontro con il Verona subodorando la mossa dell'Udinese, non è chiusa ma il Venezia è vicina a chiudere.

Pedullà: “Vi racconto un retroscena di oggi che riguarda Solet. L’Inter…”- immagine 3

L'Udinese cercherà di cedere Solet ma è una situazione sul filo, non escludo completamente l'Inter ma la vicenda Palestra ha portato a riflessioni su altre operazioni che erano più avviate per i nerazzurri"

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