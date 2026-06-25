"L'Inter non è più in panchina per Nico Paz e scende in campo per lui, da oggi inizia l'operazione Nico Paz. I costi sono alti, ma l'Inter c'è e ci proverà in maniera seria. Da oggi il giocatore torna a essere di proprietà del Real, che fino a lunedì lascerà al Como una prelazione per 60 mln, con recompra in favore del Real di 80. Il Como ci rifletterà, ma dalle indiscrezioni non sembra che voglia fare questo tipo di operazione per il Fair Play Finanziario e per i costi molto molto alti".

"Nel caso rinunciasse, l'Inter e altre squadre proveranno a trattare con il Real e con il giocatore. I nerazzurri hanno il vantaggio nel fatto che è da tempo che flirta con il giocatore, visti i buoni rapporti tra Zanetti e il padre e la colonia argentina nell'Inter. Da Madrid, comunque, alle altre squadre chiedono 70 milioni di euro. Oaktree autorizzerà questo sforzo? Io penso che ci possa arrivare, magari a 60, visto che per Oaktree è il giocatore ideale. Oaktree vuole Nico Paz ed è il primo passo per un'operazione che è partita oggi".