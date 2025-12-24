Mercato, Musmarra: “Inter ha fatto chiacchierata per Chiesa! E da quello che mi arriva…”

Alfio Musmarra, giornalista, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha riportato in auge il nome di Federico Chiesa per l'Inter a gennaio: "L'idea dell'Inter a gennaio è quella dell'opportunità: l'idea non è prendere per prendere.
E il nome di Federico Chiesa non è un nome campato per aria: vuole tornare in Italia e in Premier è fuori dagli schemi e dall'ambiente. E a determinate condizioni potrebbe essere un'opportunità per tamponare il problema a destra. Potrebbe arrivare solo in prestito con diritto di riscatto e penso che qualche chiacchierata sia già stata fatta.
Andrà poi fatto incastrare tutto, ma mi è arrivato che l'Inter ha già fatto una manifestazione d'interesse. Stiamo attenti su di lui, può essere una pista su cui ci possono essere accelerate: non è una cosa campata per aria".
