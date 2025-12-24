FC Inter 1908
Mercato, Musmarra: “Inter ha fatto chiacchierata per Chiesa! E da quello che mi arriva…”

Alfio Musmarra, giornalista, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha riportato in auge il nome di Federico Chiesa per l'Inter
Marco Astori
Alfio Musmarra, giornalista, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha riportato in auge il nome di Federico Chiesa per l'Inter a gennaio: "L'idea dell'Inter a gennaio è quella dell'opportunità: l'idea non è prendere per prendere.

Getty Images

E il nome di Federico Chiesa non è un nome campato per aria: vuole tornare in Italia e in Premier è fuori dagli schemi e dall'ambiente. E a determinate condizioni potrebbe essere un'opportunità per tamponare il problema a destra. Potrebbe arrivare solo in prestito con diritto di riscatto e penso che qualche chiacchierata sia già stata fatta.

Getty Images

Andrà poi fatto incastrare tutto, ma mi è arrivato che l'Inter ha già fatto una manifestazione d'interesse. Stiamo attenti su di lui, può essere una pista su cui ci possono essere accelerate: non è una cosa campata per aria".

