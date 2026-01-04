Joao Cancelo è diventato il vero obiettivo di mercato dell'Inter per gennaio. Tutto è destinato a risolversi nel giro di pochi giorni, in un senso o nell'altro. Cosa manca? Non è una questione di soldi. Lo spiega il Corriere dello Sport di oggi:

Per la fumata bianca manca però ancora un fattore che non è proprio un dettaglio: il sì definitivo del giocatore. Il portoghese si è trovato bene in nerazzurro e non ha posto alcun veto, ma finora si è messo in attesa. Davanti all’ipotesi del ritorno in Serie A metterebbe quella di vestire nuovamente la maglia del Barcellona. I blaugrana non hanno grandissimo margine di manovra, ma evidentemente gli hanno fatto capire che più avanti un tentativo per riprenderlo potrebbero farlo. Per questo l’Inter mette fretta: presto si capirà se la determinazione con cui si stanno muovendo in viale della Liberazione farà ancora una volta la differenza".