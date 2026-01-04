FC Inter 1908
CorSera – Inter, nessuna deadline per Cancelo. Scambio? Un difensore ha già dato l’ok

L'Inter continua a sperare di riuscire a convincere Cancelo a tornare a Milano. Tutto definito con l'Al Hilal, anche il prestito di De Vrij o Acerbi
L'Inter continua a sperare di riuscire a convincere Cancelo a tornare a Milano. Tutto definito con l'Al Hilal, anche il prestito di De Vrij o Acerbi.

"Marotta e Ausilio guardano ossessivamente l’orologio. Non hanno posto una dead line a Cancelo ma certo non possono attendere in eterno una replica all’offerta presentata al super-procuratore Jorge Mendes. L’Inter è pronta ad aprire le porte della Pinetina al ritorno del portoghese che, dopo essere già stato escluso dalla lista del campionato dell’Al Hilal, ora è fuori anche dall’elenco per la Champions. Guadagna a Riad 15 milioni ma i sauditi per favorire la riuscita dell’affare sono pronti a contribuire alla corresponsione dell’ingaggio con l’Inter. Certo, come segno di buona volontà hanno chiesto ai nerazzurri uno scambio di prestiti chiedendo l’inserimento di De Vrij o Acerbi (che ha già dato la disponibilità al trasferimento) nell’operazione", riporta il Corriere della Sera.

"Sulla carta sembra tutto fatto anche se l’Al Hilal prima di tesserare uno fra gli interisti — in scadenza di contratto — coinvolti nell’operazione dovrebbe cedere un altro straniero. Quindi cosa manca? Cancelo preferirebbe tornare a Barcellona dove però, dopo il grave infortunio di Christensen l’esigenza primaria è quella di un difensore centrale. L’Inter aspetterà qualche giorno ma l’orizzonte è il big match con il Napoli", scrive il Corriere della sera.

