"Marotta e Ausilio guardano ossessivamente l’orologio. Non hanno posto una dead line a Cancelo ma certo non possono attendere in eterno una replica all’offerta presentata al super-procuratore Jorge Mendes. L’Inter è pronta ad aprire le porte della Pinetina al ritorno del portoghese che, dopo essere già stato escluso dalla lista del campionato dell’Al Hilal, ora è fuori anche dall’elenco per la Champions. Guadagna a Riad 15 milioni ma i sauditi per favorire la riuscita dell’affare sono pronti a contribuire alla corresponsione dell’ingaggio con l’Inter. Certo, come segno di buona volontà hanno chiesto ai nerazzurri uno scambio di prestiti chiedendo l’inserimento di De Vrij o Acerbi (che ha già dato la disponibilità al trasferimento) nell’operazione", riporta il Corriere della Sera.