"I dialoghi di questi giorni sono serviti a verificare i margini economici per il prestito fino a giugno. L’Al-Hilal, che intanto ha escluso il portoghese anche dalla lista per la Champions asiatica, si è detto disposto a contribuire al corposo ingaggio: mancherebbero circa nove dei diciotto milioni che il laterale percepisce in Arabia Saudita, cifra sicuramente fuori dalla portata dell’Inter.

In cambio, Marotta e Ausilio hanno messo sul piatto una sorta di indennizzo: uno tra Acerbi, che ha fatto già sapere di essere disponibile al trasferimento, e De Vrij. Entrambi in scadenza di contratto, ma da regolamento comunque cedibili a loro volta anche in prestito secco. Ritroverebbero Simone Inzaghi con cui hanno un ottimo rapporto, nato addirittura prima di incrociarsi a Milano, ai tempi della Lazio. L’Inter a sua volta risparmierebbe un ingaggio che andrebbe a coprire quasi totalmente quella percentuale di Cancelo che gli spetterà di onorare. Anche perché, almeno per il momento, dal club fanno sapere di non aver intenzione di prendere un altro difensore a gennaio. Più avanti si capirà se sarà davvero così".