Dell'affare Cancelo ha parlato anche Chivu in conferenza stampa, senza sbilanciarsi, ma puntando il dito sui suoi giocatori. Il tecnico spera nell'arrivo, ma non si è voluto esporre più di tanto. Dall'arrivo di Cancelo, dipende anche la partenza di uno dei difensori centrali verso l'Arabia.
Dall'arrivo di Cancelo, dipende anche la partenza di uno dei difensori centrali verso l'Arabia. Uno dei due dovrebbe raggiungere Inzaghi
Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Sotto sotto, però, spera anche lui. E pure il collega che sedeva sulla sua sedia l’anno scorso: se saltasse il ritorno di Joao in nerazzurro, né Acerbi né De Vrij andrebbero all’Al-Hilal dal mentore Simone".
