"L’ultima settimana di mercato potrebbe finalmente regalare un sussulto in casa nerazzurra. Si attendono sviluppi sul fronte Perisic, con il croato che ha già confessato ai dirigenti del PSV di voler tornare a vestire nerazzurro. Cristian Chivu ha provato a far valere le sue ragioni nei confronti che non sono mancati di certo con la dirigenza: la necessità sulla catena di destra è oggettiva, non un capriccio. Anche per questo Marotta e Ausilio hanno ottenuto l’ok per l’affondo da parte di Oaktree. La proprietà del club ha concesso la possibilità di inseguire un profilo diverso rispetto a quelli generalmente indicati, soprattutto per l’aspetto anagrafico.