Se Ivan Perisic tornerà all'Inter lo scopriremo presto. Anche perché il gong del mercato invernale si avvicina, per cui si entra nella fase calda. A stretto giro potrebbero arrivare novità importanti. Il Corriere dello Sport torna sullo stato dell'arte:
calciomercato
CdS – Inter, ultima settimana di mercato: si sblocca Perisic? Oaktree ha capito…
"L’ultima settimana di mercato potrebbe finalmente regalare un sussulto in casa nerazzurra. Si attendono sviluppi sul fronte Perisic, con il croato che ha già confessato ai dirigenti del PSV di voler tornare a vestire nerazzurro. Cristian Chivu ha provato a far valere le sue ragioni nei confronti che non sono mancati di certo con la dirigenza: la necessità sulla catena di destra è oggettiva, non un capriccio. Anche per questo Marotta e Ausilio hanno ottenuto l’ok per l’affondo da parte di Oaktree. La proprietà del club ha concesso la possibilità di inseguire un profilo diverso rispetto a quelli generalmente indicati, soprattutto per l’aspetto anagrafico.
Perisic è l’eccezione che però permetterebbe a Chivu di sistemare subito la fascia rimasta negli ultimi mesi orfana di Dumfries, considerando la grande affidabilità dal punto di vista atletico e le caratteristiche tecniche che sembrano sposarsi perfettamente con l’idea di gioco del nuovo allenatore nerazzurro. Da capire se il PSV accetterà di accontentare il calciatore, ma servirà comunque un indennizzo che l’Inter sembra disposta a mettere sul piatto. Almeno fino a quando l’Inter non si sarà assicurata un rinforzo a destra, l’ipotesi di cessione immediata di Luis Henrique è destinata a rimanere tale".
© RIPRODUZIONE RISERVATA