CdS – Khalaili: Ausilio ce l’ha in pugno. L’Inter scopre il bluff

Dalla prima pagina del quotidiano un box dedicato alla vicenda di mercato che vede coinvolto il club nerazzurro che ha individuato l'israeliano come successore di Dumfries

L'Inter è concentrata sull'esterno destro. Annunciato l'addio di Dumfries, che è approdato al Real, il club nerazzurro deve sostituirlo. Dopo il no incassato all'ultima curva da Palestra, i dirigenti nerazzurri hanno virato su Khalaili, israeliano, classe 2004, che l'Union Saint-Gilloise valuta sui 30 mln.