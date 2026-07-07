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Pedullà: “Chalobah, nessun rilancio dal Como. Lui ha accordo con l’Inter che…”

Inter Chalobah
Secondo l'esperto di mercato il calciatore del Chelsea ha un accordo con il club nerazzurro che ci sta lavorando
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

L'Inter è chiaramente in vantaggio su Khalailied è un'operazione ben avviata per il club nerazzurro al di là delle voci arrivate dal Belgio su un inserimento del Como. La trattativa - ha spiegato Pedullà su SI - è ben indirizzata si può dire con cautela che è in chiusura.

Pedullà: “Chalobah, nessun rilancio dal Como. Lui ha accordo con l’Inter che…”- immagine 2
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"Non  c'è stata l'offerta del Como di 35 mln per Chalobah: il club lariano sta seguendo altri difensori. Il giocatore del Chelsea in questo momento ha un accordo con l'Inter e in questo momento i rapporti li sta portando avanti il club nerazzurro".

(Fonte: SI)

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