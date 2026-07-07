Secondo l'esperto di mercato il calciatore del Chelsea ha un accordo con il club nerazzurro che ci sta lavorando

L'Inter è chiaramente in vantaggio su Khalailied è un'operazione ben avviata per il club nerazzurro al di là delle voci arrivate dal Belgio su un inserimento del Como. La trattativa - ha spiegato Pedullà su SI - è ben indirizzata si può dire con cautela che è in chiusura.