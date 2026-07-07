L'Inter è chiaramente in vantaggio su Khalailied è un'operazione ben avviata per il club nerazzurro al di là delle voci arrivate dal Belgio su un inserimento del Como. La trattativa - ha spiegato Pedullà su SI - è ben indirizzata si può dire con cautela che è in chiusura.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Chalobah, nessun rilancio dal Como. Lui ha accordo con l’Inter che…”
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Pedullà: “Chalobah, nessun rilancio dal Como. Lui ha accordo con l’Inter che…”
Secondo l'esperto di mercato il calciatore del Chelsea ha un accordo con il club nerazzurro che ci sta lavorando
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"Non c'è stata l'offerta del Como di 35 mln per Chalobah: il club lariano sta seguendo altri difensori. Il giocatore del Chelsea in questo momento ha un accordo con l'Inter e in questo momento i rapporti li sta portando avanti il club nerazzurro".
(Fonte: SI)
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