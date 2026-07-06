Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Khalaili ha detto no al Como: fiducia Inter, con i bonus si arriverà a…
calciomercato
Sky – Khalaili ha detto no al Como: fiducia Inter, con i bonus si arriverà a…
C'è fiducia in casa Inter per la chiusura dell'operazione Anan Khalaili: ecco le ultimissime da Gianluca Di Marzio a Sky Sport
C'è fiducia in casa Inter per la chiusura dell'operazione Anan Khalaili. È nel vivo la trattativa con l'Union Saint-Gilloise, ecco le ultimissime da Gianluca Di Marzio a Sky Sport.
“L’Inter a oltranza e con fiducia per Khalaili, nonostante un tentativo del Como per il giocatore. I nerazzurri sono forti della volontà del calciatore, che personalmente è andato dal suo club per dire di voler andare all’Inter.
I nerazzurri sanno di dover toccare quota 30 coi bonus: si confida di arrivare alla chiusura della trattativa nelle prossime ore”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA