Sky – Khalaili ha detto no al Como: fiducia Inter, con i bonus si arriverà a…

C'è fiducia in casa Inter per la chiusura dell'operazione Anan Khalaili . È nel vivo la trattativa con l'Union Saint-Gilloise, ecco le ultimissime da Gianluca Di Marzio a Sky Sport.

“L’Inter a oltranza e con fiducia per Khalaili, nonostante un tentativo del Como per il giocatore. I nerazzurri sono forti della volontà del calciatore, che personalmente è andato dal suo club per dire di voler andare all’Inter.