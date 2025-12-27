Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato dell'Inter in vista delle prossime due sessioni. "L’Inter è sempre alla ricerca di un centrale difensivo anche di prospettiva. E se Ordóñez del Club Brugge è un nome molto caldo, i riflettori negli ultimi tempi si sono accesi anche su Branimir Mlacic. Il classe 2007 dell’Hajduk Spalato è considerato un potenziale crack, bravo tecnicamente e già forte dal punto di vista fisico soprattutto se si pensa alla sua età".
"I contatti con il club croato vanno avanti da qualche settimana e l’Inter presto potrebbe valutare di affondare il colpo, visto che la concorrenza non manca. Barcellona Real Madrid e Borussia Dortmund si sono già fatti vivi. Per il ruolo di esterno, considerato l’infortunio di Dumfries, il preferito resta Palestra, che l’Atalanta in estate ha ceduto in prestito al Cagliari ma la società nerazzurra non sembra intenzionata a cambiare idea. La sua valutazione è ormai salita alle stelle. Oltre a lui ci sono anche Dodo della Fiorentina e Valincic della Dinamo Zagabria".
