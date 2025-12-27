Si è appreso che il Galatasaray continua a insistere su Hakan Çalhanoğlu, il cui trasferimento era saltato all’inizio della stagione. È emerso che il club giallorosso punta a chiudere questa operazione a un costo sostenibile.
Dalla Turchia – Calhanoglu, il Galatasaray non molla: il piano per l’estate. C’è anche la Juve
All’inizio della stagione il Galatasaray aveva raggiunto un accordo con il nazionale turco Hakan Çalhanoğlu, allora in forza all’Inter. Tuttavia, a causa della richiesta dell’Inter di 30 milioni di euro per il cartellino, il trasferimento non si è concretizzato.
Dopo aver pagato 135 milioni di euro complessivi per i cartellini di Wilfried Singo, Victor Osimhen e Uğurcan Çakır, i giallorossi non avevano più margine di budget e avevano rinunciato a insistere per il capitano della Nazionale turca.
GENNAIO—
È emerso che la decisione riguardante Hakan Çalhanoğlu, autore di una prestazione molto efficace nella prima metà della stagione con l’Inter, è ormai chiara. Il club di Serie A non consentirà la sua partenza nella finestra di mercato di gennaio.
Il calciatore trentunenne, tenendo in considerazione l’ipotesi Galatasaray, non risponde positivamente alla proposta di rinnovo dell’Inter, nonostante le insistenti richieste.
PIANO IN ESTATE—
Il Galatasaray tenterà l’assalto a Hakan Çalhanoğlu al termine della stagione. I giallorossi intendono sfruttare il fatto che al giocatore resterà un solo anno di contratto per abbassare il costo del cartellino.
Secondo quanto riportato dalla stampa italiana, il giocatore di successo pianifica di ridurre il prezzo del suo cartellino fino a 15 milioni di euro entro la prossima estate.
Il nazionale turco, seguito anche dalla Juventus, vede rafforzarsi la posizione del Galatasaray grazie al desiderio della moglie di trasferirsi in Turchia, uno dei fattori che favoriscono il club.
