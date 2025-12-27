Si è appreso che il Galatasaray continua a insistere su Hakan Çalhanoğlu, il cui trasferimento era saltato all’inizio della stagione. È emerso che il club giallorosso punta a chiudere questa operazione a un costo sostenibile.

All’inizio della stagione il Galatasaray aveva raggiunto un accordo con il nazionale turco Hakan Çalhanoğlu , allora in forza all’Inter. Tuttavia, a causa della richiesta dell’Inter di 30 milioni di euro per il cartellino, il trasferimento non si è concretizzato.

Dopo aver pagato 135 milioni di euro complessivi per i cartellini di Wilfried Singo, Victor Osimhen e Uğurcan Çakır, i giallorossi non avevano più margine di budget e avevano rinunciato a insistere per il capitano della Nazionale turca.