Il centrocampista è ormai considerato uno dei migliori prospetti in circolazione e alcune big lo hanno messo nel mirino

Gianni Pampinella Redattore 27 dicembre - 16:25

Aleksandar Stankovic è l'uomo del momento. Il centrocampista è ormai considerato uno dei migliori prospetti in circolazione e alcune big, tra cui l'Arsenal, hanno messo gli occhi sul serbo di proprietà dell'Inter. Solo dopo pochi mesi, il giocatore ha già conquistato tifosi e compagni al Bruges e il gol contro il Genk non può che rendere orgoglioso il padre Dejan che in carriera di gol così ne ha fatti tanti.

"Non ci sono più dubbi. Aleksandar Stankovic sta diventando un giocatore di altissimo livello, di cui la Serbia al momento non ne ha molti! È già il miglior centrocampista con cittadinanza serba e l'unica domanda è in quale club più importante lo vedremo presto. Ha preso un po' di geni da suo padre, un po' da suo zio e abbiamo ottenuto un giocatore completo", sottolinea il portale serbo Mozzartsport.

CAMBIO MODULO — "Grazie alla maestria del giovane centrocampista, in quella che è probabilmente la migliore partita dell'anno per i campioni belgi, il Club Brugge ha sconfitto il Genk in trasferta per 5-3, salendo almeno temporaneamente al primo posto. Una delle cose che il nuovo allenatore Leko ha cambiato, è il di modulo e il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-1-4-1. Invece di due centrocampisti difensivi, è passato a uno solo, Stankovic è stato messo davanti alla difesa. La risposta del giovane serbo è stata fantastica. Il gol di Stankovic è stato il dettaglio chiave della partita".

FUTURO — "Un'ulteriore conferma della maturità e della qualità del centrocampista ventenne, la cui carriera è in ascesa. Lo diciamo non solo per il gol, ma per l'intera partita e per la continuità dimostrata dalla scorsa stagione, quando brillò anche con la maglia del Lucerna. La partita si è conclusa con il 91% di passaggi corretti. Recentemente contro il Gent ha avuto il 90%, il Dendera l'87%. È inevitabile che lo vedremo in un club più importante del Bruges a partire dalla prossima estate".

"L'Inter ha una clausola per riscattarlo per 23 milioni di euro o nell'estate del 2027 per 25. Non hanno nulla da aspettare... Ed è molto probabile che possano rivenderlo, perché circolano già voci secondo cui Arsenal e Tottenham sarebbero interessati al giovane. Comunque sia, il suo futuro è roseo e il meglio deve ancora venire...".

