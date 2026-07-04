Il club nerazzurro prepara il blitz decisivo per l'israeliano e sfida il Como per il difensore inglese del Chelsea

Alessandro De Felice Redattore 4 luglio 2026 (modifica il 4 luglio 2026 | 10:32)

Niccolò Ceccarini, giornalista e noto esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sulle trattative che riguardano le big di Serie A nel consueto appuntamento con l'editoriale su TMW.

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In primo piano c'è l'Inter, attiva su più fronti e pronta a mettere a segno diversi colpi in entrata, dall'esterno al difensore centrale.

"Il mercato dell’Inter deve ancora entrare nel vivo. Sfumato Palestra i nerazzurri si sono messi a caccia del sostituto di Dumfries. Una ricerca non semplice che però sta iniziando a concretizzarsi. Il profilo su cui si è concentrata l’attenzione è quello di Khalaili. Il giovane israeliano in forza all’Union Saint-Gilloise è diventato il primo obiettivo.

La richiesta del club belga si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro. I nerazzurri vorrebbero limarla un po’ forti anche della volontà del giocatore che ha dato il suo ok al trasferimento. In questo momento l’Inter ha superato anche il Napoli, che si era mosso per primo. Il club azzurro però prima deve vendere e per questo l’Inter adesso è in netto vantaggio.

Oltre all’esterno un tema altrettanto centrale è quello relativo ai difensori centrali. Con l’addio di Acerbi, De Vrij e Darmian è chiaro che devono essere fatti almeno due innesti. L’Inter continua il suo giro d’orizzonte. In questa fase sono in calo le quotazioni di Solet. Proprio per questo i nerazzurri stanno sondando il terreno in altre strade. Una pista è Chalobah già cercato anche in passato. Le pretese economiche della società inglese sono intorno ai 35 milioni di euro, in più qui l’Inter deve anche fare i conti con la concorrenza del Como che si è già fatto avanti in maniera decisa offrendo quasi 30 milioni. Altre soluzioni sono rappresentate da Ordóñez del Club Brugge e Davinson Sanchez del Galatasaray".