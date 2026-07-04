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Inter, derby col Milan per Gonçalo Inacio? Alternativa a Chalobah: in lista anche…

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Secondo Tuttosport, sono due i profili monitorati dal club nerazzurro per la difesa: occhi sul difensore portoghese
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il Como non molla, ma l’Inter prova ad accelerare per Trevoh Chalobah.

Il club nerazzurro ha ottenuto il sì del difensore classe 1999, impegnato con l’Inghilterra ai Mondiali. Nell’incontro andato in scena a Milano, l’entourage ha ribadito la disponibilità del calciatore del Chelsea a trasferirsi a Milano.

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“Forte della volontà dell’inglese - l’Inter ha superato il Como che ieri ha comunque presentato al Chelsea una seconda offerta da 30 milioni (28 di parte fissa più due di bonus) confidando di riuscire comunque a convincere Chalobah dopo aver ottenuto il sì dei blues” rivela Tuttosport.

Da anni Chalobah è un obiettivo dell’Inter, rallentata dell’operazione Palestra e dalle valutazioni su Solet: “Ora invece si sente in pole position”.

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Il difensore inglese era considerato un esubero nel Chelsea, mentre nell’ultima stagione ha trovato spazio, tanto da guadagnarsi la convocazione per i Mondiali.

Al momento la valutazione dei Blues è di 40 milioni, ma secondo Tuttosport potrebbero bastarne anche 35 più i soliti bonus per arrivare alla fumata bianca.

“L’Inter ha in mano i famosi 45 milioni destinati a Palestra ma nelle valutazioni va anche pesata l’importanza dell’obiettivo: Palestra era il primo giocatore chiesto da Chivu (che attendeva pure gli arrivi di Solet e Curtis Jones) e doveva andare a sostituire un “titolarissimo” vale a dire Dumfries. Chalobah andrebbe invece a puntellare un reparto che - a oggi - avrebbe come titolari Bisseck, Akanji e Bastoni”.

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Il quotidiano rivela gli altri nomi sulla lista di Marotta e Ausilio:

“L’Inter, pur ponendo in cima alla lista Chalobah, sta monitorando altri profili che - non a caso - sono anche nella lista del Como, da quel Gonçalo Inácio che è obiettivo sensibile pure per il Milan fino a Davinson Sanchez, in uscita dal Galatasaray”.

Al momento, come sottolineato, l’obiettivo principale resta Chalobah” ribadisce Tuttosport.

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