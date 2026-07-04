Il club nerazzurro ha ottenuto il sì del difensore classe 1999, impegnato con l’Inghilterra ai Mondiali. Nell’incontro andato in scena a Milano, l’entourage ha ribadito la disponibilità del calciatore del Chelsea a trasferirsi a Milano.

“Forte della volontà dell’inglese - l’Inter ha superato il Como che ieri ha comunque presentato al Chelsea una seconda offerta da 30 milioni (28 di parte fissa più due di bonus) confidando di riuscire comunque a convincere Chalobah dopo aver ottenuto il sì dei blues” rivela Tuttosport.

Da anni Chalobah è un obiettivo dell’Inter, rallentata dell’operazione Palestra e dalle valutazioni su Solet: “Ora invece si sente in pole position”.

Il difensore inglese era considerato un esubero nel Chelsea, mentre nell’ultima stagione ha trovato spazio, tanto da guadagnarsi la convocazione per i Mondiali.

“L’Inter ha in mano i famosi 45 milioni destinati a Palestra ma nelle valutazioni va anche pesata l’importanza dell’obiettivo: Palestra era il primo giocatore chiesto da Chivu (che attendeva pure gli arrivi di Solet e Curtis Jones) e doveva andare a sostituire un “titolarissimo” vale a dire Dumfries. Chalobah andrebbe invece a puntellare un reparto che - a oggi - avrebbe come titolari Bisseck, Akanji e Bastoni”.