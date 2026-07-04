Il Como non molla, ma l’Inter prova ad accelerare per Trevoh Chalobah.
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Inter, derby col Milan per Gonçalo Inacio? Alternativa a Chalobah: in lista anche…
Il club nerazzurro ha ottenuto il sì del difensore classe 1999, impegnato con l’Inghilterra ai Mondiali. Nell’incontro andato in scena a Milano, l’entourage ha ribadito la disponibilità del calciatore del Chelsea a trasferirsi a Milano.
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“Forte della volontà dell’inglese - l’Inter ha superato il Como che ieri ha comunque presentato al Chelsea una seconda offerta da 30 milioni (28 di parte fissa più due di bonus) confidando di riuscire comunque a convincere Chalobah dopo aver ottenuto il sì dei blues” rivela Tuttosport.
Da anni Chalobah è un obiettivo dell’Inter, rallentata dell’operazione Palestra e dalle valutazioni su Solet: “Ora invece si sente in pole position”.
Il difensore inglese era considerato un esubero nel Chelsea, mentre nell’ultima stagione ha trovato spazio, tanto da guadagnarsi la convocazione per i Mondiali.
Al momento la valutazione dei Blues è di 40 milioni, ma secondo Tuttosport potrebbero bastarne anche 35 più i soliti bonus per arrivare alla fumata bianca.
“L’Inter ha in mano i famosi 45 milioni destinati a Palestra ma nelle valutazioni va anche pesata l’importanza dell’obiettivo: Palestra era il primo giocatore chiesto da Chivu (che attendeva pure gli arrivi di Solet e Curtis Jones) e doveva andare a sostituire un “titolarissimo” vale a dire Dumfries. Chalobah andrebbe invece a puntellare un reparto che - a oggi - avrebbe come titolari Bisseck, Akanji e Bastoni”.
Il quotidiano rivela gli altri nomi sulla lista di Marotta e Ausilio:
“L’Inter, pur ponendo in cima alla lista Chalobah, sta monitorando altri profili che - non a caso - sono anche nella lista del Como, da quel Gonçalo Inácio che è obiettivo sensibile pure per il Milan fino a Davinson Sanchez, in uscita dal Galatasaray”.
“Al momento, come sottolineato, l’obiettivo principale resta Chalobah” ribadisce Tuttosport.
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